У протистоянні колишніх чемпіонів світу на кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі. Як повідомляє The Ring, інформацію про поєдинок оприлюднив журналіст та відомий інсайдер Майк Коппінджер.

За який пояс будуть битися Ф'юрі та Джошуа

Титул WBA Super наразі пов'язаний із Муратом Гассієвим, який володіє регулярним поясом WBA у надважкій вазі. Водночас Олександр Усик залишається чемпіоном за версією The Ring.

Ф'юрі та Джошуа цього року домовилися про очне протистояння, однак тривалий час сторони не могли визначити дату та місце проведення бою. Серед можливих варіантів називався Madison Square Garden у Нью-Йорку, проте в підсумку поєдинок відбудеться у Великій Британії.

Перед зустріччю між собою обидва боксери провели по одному проміжному поєдинку. Джошуа здобув перемогу над Крістіаном Пренгою, двічі побувавши в нокдауні у першому раунді, а вже в другому нокаутував суперника.

Ф'юрі у своєму останньому бою переміг польського спортсмена Маріуша Ваха.

Офіційним транслятором зустрічі стане глобальна стримінгова платформа Netflix.