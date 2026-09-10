Шведский боксер в супертяжелом весе Отто Валлин поделился своим прогнозом относительно возможного противостояния двух бывших чемпионов мира. Его слова приводит Boxing News Online.

Кто победит в возможном бою Фьюри – Джошуа

По мнению Валлина, преимущество в этом противостоянии будет на стороне Фьюри. В то же время швед считает, что у Джошуа будут реальные шансы на победу.

"Я думаю, что Фьюри перебоксирует Джошуа, но Энтони тоже очень хороший боец. У него точно будут шансы в этом бою. Может случиться что угодно. Тайсон, вероятно, будет действовать в защите, но у него агрессивный тренер, поэтому он также может попытаться действовать агрессивно. Просто мне кажется, что когда Фьюри находится в хорошей форме и действует остро, у него превосходные боксерские навыки, и это станет большой проблемой для Джошуа", – сказал Валлин.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Джошуа может состояться в ноябре в США. Стороны предварительно согласовали дату поединка – 20 ноября.

Однако в начале сентября переговоры обострились из-за разногласий по поводу места проведения боя. Сам Фьюри заявил, что поединок может не состояться, обвинив команду Джошуа в выдвижении "отвратительных требований по поводу денег". При этом британец оценил шансы на проведение боя как 50 на 50.