"Полная ерунда": Томми Фьюри отреагировал на громкий скандал вокруг боя Фьюри – Джошуа

Боксерское сообщество с нетерпением ждет возможного поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Вокруг этого противостояния уже ведется немало разговоров и дискуссий.

Британский боксер-тяжеловес Томми Фьюри высказался по поводу споров вокруг того, кто станет промоутером ожидаемого боя. Своим мнением он поделился в интервью для ютуб-канала Pro Boxing Fans.

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Что Томми Фьюри сказал о бое Джошуа и Тайсона Фьюри?

Спортсмен признался, что пытается дистанцироваться от информационного шума. По его словам, большинство слухов об участии Дейны Уайта, Эдди Хирна или Фрэнка Уоррена не имеют ничего общего с реальностью.

Сейчас вокруг этого боя столько информации. Я просто смотрю на все это, а потом отключаюсь. Потому что информации так много, что, вероятно, на 90% это полная чепуха. Так что я не знаю. Кто бы ни был промоутером, ему повезет,

– заявил Фьюри.

Кроме того, Томми решил сохранить интригу относительно следующего поединка своего брата. На вопрос о том, знает ли он имя соперника Тайсона Фьюри для разминочного боя, боксер ответил сдержанно: "Не знаю, друг. Понятия не имею. Не хочу разболтать секреты".

Какова история у промоутеров боя Джошуа – Фьюри?

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа официально запланирован на конец 2026 года.

Дейна Уайт заявил, что организацией этого громкого и исторического боя займется его компания, сообщает boxinginsider.

В то же время Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен подчеркнули, что в подписанном контракте есть специальный пункт, который полностью исключает участие Zuffa Boxing в организации, пишет boxingnews.

Перед этим оба боксёра проведут подготовительные поединки летом. В частности, Джошуа уже согласовал бой с Кристианом Пренгой, который состоится 25 июля в Саудовской Аравии.