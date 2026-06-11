Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі висловився щодо суперечок навколо того, хто стане промоутером очікуваного бою. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю для ютуб-каналу Pro Boxing Fans.

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Що Томмі Ф'юрі сказав про бій Джошуа – Тайсон Ф'юрі?

Спортсмен зізнався, що намагається дистанціюватися від інформаційного шуму. За його словами, більшість чуток про участь Дейни Вайта, Едді Хірна чи Френка Воррена не мають нічого спільного з реальністю.

Зараз довкола цього бою стільки інформації. Я просто дивлюся на все це, а потім відключаюсь. Тому що інформації так багато, що, ймовірно, на 90% це повна нісенітниця. Тож я не знаю. Хто б не був промоутером, йому пощастить,

– заявив Ф'юрі.

Окрім цього, Томмі вирішив зберегти інтригу щодо наступного поєдинку свого брата. На запитання про те, чи знає він ім'я суперника Тайсона Ф'юрі для розминочного бою, боксер відповів стримано: "Не знаю, друже. Уявлення не маю. Не хочу розпатякати секрети".

Яка історія у промоутерів бою Джошуа – Ф'юрі?

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа офіційно заплановано на кінець 2026 року.

Дейна Вайт заявив, що організацією цього гучного та історичного бою займатиметься його компанія, повідомляє boxinginsider.

Водночас Едді Хірн і Френк Воррен наголосили, що в підписаному контракті є спеціальний пункт, який повністю виключає участь Zuffa Boxing в організації, пише boxingnews.

Перед цим обидва боксери проведуть підготовчі поєдинки влітку. Зокрема, Джошуа вже погодив бій із Крістіаном Пренгою, який відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії.