Причиной срыва поединка стала травма британского боксера. В начале апреля 2025 года Хьюи Фьюри победил нокаутом в 4-м раунде Дэна Гарбера, но сломал пястную кость руки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Почему не состоится бой Фьюри – Пироттон

Британский боксерский совет не допустил брата Тайсона Фьюри к следующему бою. Ведь перелом Хьюи после боя с Гарбером еще не зажил до конца.

Ожидается, что только родственник "Цыганского короля" сможет полноценно вернуться в ринг в конце августа или в начале сентября текущего года.

Напомним, что бой Фьюри против Пироттона был запланирован на 28 июня в британском городе Галл.

Для Хьюи этот поединок должен был стать 34-м в профессионалах. В предыдущих поединках Фьюри одержал 30 побед (17 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Отметим, что одно из фиаско брат Тайсона потерпел в 2017 году в бою против Джозефа Паркера, который является обязательным претендентом на битву с победителем реванша Усик – Дюбуа.

Зато Майкл Пироттон имеет в своем активе 10 побед (4 – нокаутом) и одно поражение.