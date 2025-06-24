Бой Фьюри не состоится: что сорвало поединок за несколько дней до вечера бокса
- Бой между Хьюи Фьюри и Майклом Пироттоном отменен.
- Британский боксерский совет не разрешил Фьюри драться, ожидается возвращение на ринг в конце августа или в начале сентября 2025 года.
- Бой должен был состояться 28 июня в городе Галл и стать 34-м для Фьюри в профессиональной карьере.
В субботу, 28 июня, поклонники бокса должны были увидеть бой Хьюи Фьюри против Майкла Пироттона. За несколько дней до поединка стало известно, что встречи не будет.
Причиной срыва поединка стала травма британского боксера. В начале апреля 2025 года Хьюи Фьюри победил нокаутом в 4-м раунде Дэна Гарбера, но сломал пястную кость руки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.
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Почему не состоится бой Фьюри – Пироттон
Британский боксерский совет не допустил брата Тайсона Фьюри к следующему бою. Ведь перелом Хьюи после боя с Гарбером еще не зажил до конца.
Ожидается, что только родственник "Цыганского короля" сможет полноценно вернуться в ринг в конце августа или в начале сентября текущего года.
Напомним, что бой Фьюри против Пироттона был запланирован на 28 июня в британском городе Галл.
Для Хьюи этот поединок должен был стать 34-м в профессионалах. В предыдущих поединках Фьюри одержал 30 побед (17 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Отметим, что одно из фиаско брат Тайсона потерпел в 2017 году в бою против Джозефа Паркера, который является обязательным претендентом на битву с победителем реванша Усик – Дюбуа.
Зато Майкл Пироттон имеет в своем активе 10 побед (4 – нокаутом) и одно поражение.