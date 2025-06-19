Футбольный матч может сорвать реванш Юбенк – Бенн

Конор Бенн 27 сентября 2025 года должен провести реванш с Крисом Юбенком-младшим. Однако их вторая битва может не состояться в запланированную дату.

Бой Криса Юбэнка и Конора Бенна должен состояться на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Само место проведения может отсрочить поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Talksport.

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Почему могут перенести бой Бенн – Юбенк-младший

Не исключено, что вечер бокса перенесут из-за домашнего матча местного футбольного клуба. 27 сентября Тоттенхэм должен принять дома Вулверхэмптон.

Сейчас организаторы боксерского события ищут новую альтернативную дату. Пока неизвестно, когда именно можно будет увидеть данный поединок.

Не исключено, что Юбенк-младший и Бенн сойдутся в реванше 20 сентября, когда "шпоры" сыграют свой выездной матч, а потому домашний стадион будет свободным.

Напомним, что Бенн и Юбенк впервые встретились в лобовом поединке 26 апреля 2025 года. Бой длился все 12 раундов, а победителя противостояния определяли судьи. По их единогласным решением победу одержал Крис Юбенк-младший – 116:112. Отметим, что этот поединок тоже состоялся на арене "шпор".

Эта победа стала для Крис Юбенка-младшего 35-й в 38-ми боях на профи-ринге (25 – нокаутом). Зато Конор Бенн оформил 23 победы (14 – нокаутом) при одном поражении.