Юбенк-младший считался фаворитом в бою против Бенна. Многие эксперты считали, что Конор сможет победить Криса только нокаутом, однако боксеры устроили адский бой, сообщает 24 канал.

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Ожесточенное противостояние

С самого начала Конор Бенн агрессивно действовал и постоянно прессинговал соперника в первых двух раундах. Иногда "Разрушителю" удавалось хорошо попасть в Криса Юбенка-младшего.

Бенн выдал хороший третий раунд, несмотря на то, что он андердог поединка. Конор заставил пошатнуться Юбенка-младшего. В следующей трехминутке Крис взял дело в свои руки и смог наказать соперника точными ударами.

Боксеры выстояли все 12 раундов, устроив настоящую рубку на потеху фанатам. Однако победу единогласным решением судей Крис Юбенк-младший – 116:112.

Видеообзор боя Юбенк-младший – Конор Бенн: