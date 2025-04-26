Спенсер Браун вспомнил разговор с бывшим чемпионом мира. Менеджер рассказал о жизни Тайсона Фьюри вне профессионального ринга, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Жизнь Фьюри на пенсии

Фьюри признался Брауну, что немного скучает на пенсии и недавно прервал свой месячный челлендж без алкоголя. По словам менеджера, даже на пенсии Тайсон не забывает о тренировках и поддерживает физическую форму, занимается бегом.

Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал? Он очень счастлив, но немного скучает. На выходных он выпил пару бутылок пива на дне рождении. Тайсон наслаждается жизнью, держит себя в форме, бегает. Он имеет хороший вид, придерживается диеты. Будет ли он снова драться? Он на пенсии, да, Тайсону немного скучно, но он привыкнет,

– сказал Браун.

Недавно сам экс-боксер показал одну из таких тренировок, где он занимается с боксерской грушей. Тайсон находится в настоящее время в лучшей форме, чем раньше у него была перед некоторыми поединками.

К слову. 26-летний Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру на статистике в 37 проведенных боев на профи-ринге – 34 побед (24 – нокаутом) и 2 поражения. Также первая битва в трилогии против Деонтея Уайлдера закончилась ничьей.

Напомним, что в последних поединках в своей карьере Фьюри дважды проиграл Александру Усику по решениям судей. После чего Тайсон попрощался с боксом. Хотя в СМИ активно обсуждают возможное возвращение Фьюри в ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа.