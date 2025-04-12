"Цыганский король" решил устроить "сухой" месячный челлендж. Тайсон Фьюри пообещал болельщикам, что отказывается от употребления любых алкогольных напитков в апреле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Тайсон отказался от алкоголя

Бывший боксер призвал своих поклонников тоже присоединиться к этому "сухому" апрелю.

Я делаю сухой апрель. Не то чтобы я сильно сейчас пил. Бывает, что выпиваю пиво время от времени. Собираюсь устроить сухой апрель, кто присоединится ко мне? Дайте мне знать", – сказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе,

– сказал Тайсон.

В СМИ было немало информации и слухов о возможном возвращении в ринг Фьюри, ведь Тайсон уже камбечив в бокс. Ему приписывали британскую битву против Энтони Джошуа. Однако промоутер Фрэнк Уоррен попросил прессу и инсайдеров прекратить разгонять слухи и оставить британца в покое.

К слову. Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с боксом на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей в 37-ми боях.

Недавно издание GiveMeSport обнародовало десятку самых богатых боксеров мира. В нем Тайсон Фьюри занимает 7-ю позицию с 146 заработанными миллионами долларов.