Александр Усик победил по раздельному решению судей – 115-112, 114-113 и 113-114. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте от Леннокса Льюиса.

Читайте также Украинец не шутит: экс-боец UFC рассказал о грандиозных планах Усика в MMA

Номинация для промо Усик – Фьюри 2

После чего было объявлено о реванше между боксерами. Накануне поединка вышло крутейшее промо реванша Усик – Фьюри. Этот ролик высоко оценили в мире и номинировали его на спортивную "Эмми". Промо реванш попало в номинацию "Выдающийся рекламный анонс", информирует 24 Канал.

К слову. Эмми – это американская телевизионная награда, которая является аналогом премии "Оскар".

Промо реванша Усик – Фьюри

Напомним, что вторую битву Усик – Фьюри болельщики увидели в декабре 2024-го года. Второй бой также состоялся в саудовском Эр-Рияде. На кону не стояло звание "абсолюта", которое украинец получил после первой встречи с "Цыганским королем". Ведь в июне прошлого года Александр отказался от пояса IBF ради реванша с британцем.

Поединок снова длился все 12 раундов, но на этот раз Усик одолел Фьюри по единогласному решению судей – 116-1123 (трижды).

После этих двух поражений Тайсон Фьюри в очередной раз в своей жизни объявил об окончании карьеры.