Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен не стал отвечать на слухи о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри. Менеджер попросил оставить в покое "Цыганского короля", чтобы тот продолжал наслаждаться заслуженной пенсией и проводить время с семьей, информирует 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Уоррен посоветовал оставить в покое Фьюри

Уоррен подтвердил факт окончания карьеры британца. Также Фрэнк добавил, что вскоре все узнают о ближайших планах Тайсона. Промоутер не исключил варианта возвращения Фьюри в ринг, но отметил, что все будет зависеть исключительно от решения бывшего соперника Александра Усика.

Он завершил карьеру, у него много планов. Насколько я понимаю, скоро он что-то объявит. Если он захочет драться – он будет драться. Если не захочет – не будет. Это точно не та тема, которую я буду с ним обсуждать. Я знаю, все сейчас об этом говорят, но я говорил это с самого начала: оставьте человека в покое, дайте ему жить своей жизнью,

– заявил Уоррен.

Промоутер отметил, что, что Тайсон был невероятной рекламой британского бокса. Уоррен вспомнил поединки Фьюри против Усика и усомнился в результатах этих поединков.

Справка. Фьюри и Усик дважды встречались на ринге в 2024-м году. Оба заканчивались победами Александра по решению судей. После первой победы украинец стал "абсолютом" в хевивейте.

После поражения в реванше Тайсон объявил об окончании карьеры. Хотя перед боями обещал, что это он поставит "крест" на выступлениях в профессионалах Усика, но получилось все наоборот.

"Цыганский король" прекратил свою карьеру на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях в 37-ми боях. Первый поединок с Деонтеем Уайлдером закончился ничьей.