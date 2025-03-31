Тайсона Фьюри может вернуть в ринг британская битва с Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира Карл Фроч высказал свое мнение относительно возможного камбэка в бокс "Цыганского короля", пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Вот это да Очень непредсказуемый, – Усик откровенно назвал самого сложного соперника в своей большой карьере

Какие деньги вернут Фьюри в профессиональный бокс

По словам Фроча, Фьюри не доработал в двух боях против Александра Усика, в которых уступил непобедимому украинцу, разочаровался и поэтому в очередной раз закончил карьеру. По мнению экс-чемпиона, у Тайсона еще есть внутренний резерв, чтобы вернуться в ринг и провести еще один бой в профессионалах.

Карл Фроч тоже уверен, что бой с Эй Джеем может вернуть Фьюри в бокс, но здесь существует и большая финансовая выгода.

Джошуа может заставить вернуться Тайсона. Это до сих пор большой бой. Если Тайсону дадут чек на 100 миллионов фунтов стерлингов – то он вернется,

– заявил Фроч.

Справка. 36-летний Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2 поражениях в 37-ми боях. Также первая битва с Деонтеем Уайлдером закончилась ничьей.

Ранее промоутер и глава Top Rank Боб Арум заверил, что Тайсону больше не следует возвращаться в ринг, а уделить время семье. Арум добавил, что британец уже и так сделал большой вклад в развитие и историб бокса.