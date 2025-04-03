Авторитетний промоутер Френк Воррен не став відповідати на чутки про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі. Менеджер попросив дати спокій "Циганському королю", аби той продовжував насолоджуватись заслуженою пенсією та проводити час із родиною, інформує 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Варто дізнатись Ексчемпіон світу назвав солідну суму, яка відновить кар'єру Ф'юрі

Воррен порадив дати спокій Ф'юрі

Воррен підтвердив факт закінчення кар'єри британця. Також Френк додав, що незабаром усі дізнаються про найближчі плани Тайсона. Промоутер не виключив варіанту повернення Ф'юрі у ринг, але відзначив, що все буде залежати виключно від рішення колишнього суперника Олександра Усика.

Він завершив кар’єру, у нього багато планів. Наскільки я розумію, скоро він щось оголосить. Якщо він захоче битися – він битиметься. Якщо не захоче – не буде. Це точно не та тема, яку я буду з ним обговорювати. Я знаю, всі зараз про це говорять, але я казав це з самого початку: залиште людину в спокої, дайте йому жити своїм життям,

– заявив Воррен.

Промоутер наголосив на тому, що Тайсон був неймовірною рекламою британського боксу. Воррен пригадав поєдинки Ф'юрі проти Усика та засумнівався у результатах цих поєдинків.

Довідка. Ф'юрі та Усик двічі зустрічались на ринзі у 2024-му році. Обидва закінчувались перемогами Олександра за рішенням суддів. Після першої звитяги українець став "абсолютом" у хевівейті.

Після поразки у реванші Тайсон оголосив про закінчення кар'єри. Хоча перед боями обіцяв, що це він поставить "хрест" на виступах у професіоналах Усика, але вийшло все навпаки.

"Циганський король" припинив свою кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках у 37-ми боях. Перший двобій із Деонтеєм Вайлдером закінчився нічиєю.