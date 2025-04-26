Спенсер Браун пригадав розмову із колишнім чемпіоном світу. Менеджер розповів про життя Тайсона Ф'юрі поза межами професійного рингу, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Життя Ф'юрі на пенсії

Ф'юрі зізнався Брауну, що трохи нудьгує на пенсії та нещодавно перервав свій місячний челендж без алкоголю. За словами менеджера, навіть на пенсії Тайсон не забуває про тренування та підтримує фізичну форму, займається бігом.

Я нещодавно говорив з Тайсоном. Знаєте, що він сказав? Він дуже щасливий, але трохи нудьгує. На вихідних він випив пару пляшок пива на дні народженні. Тайсон насолоджується життям, тримає себе у формі, бігає. Він має добрий вигляд, дотримується дієти. Чи буде він знову битися? Він на пенсії, так, Тайсону трохи нудно, але він звикне,

– сказав Браун.

Нещодавно сам ексбоксер продемонстрував одне із таких тренувань, де займається із боксерською грушею. Тайсон перебуває на даний час у кращій формі, аніж раніше у нього була перед деякими поєдинками.

До слова. 26-річний Тайсон Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру на статистиці у 37 проведених боїв на профі-рингу – 34 перемог (24 – нокаутом) та 2 поразки. Також перша битва у трилогії проти Деонтея Вайлдера закінчилась нічиєю.

Нагадаємо, що в останніх поєдинках у своїй кар'єрі Ф'юрі двічі програв Олександру Усику за рішеннями суддів. Після чого Тайсон попрощався із боксом. Хоча у ЗМІ активно обговорюють можливе повернення Ф'юрі у ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа.