В субботу, 28 ноября, в немецком Дюссельдорфе состоится вечер профессионального бокса. Центральным событием шоу станет поединок за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между двумя непобежденными боксерами – Агитом Кабаелом и Нельсоном Хисой.

Поединок состоится на арене Merkur Spiel-Arena. Чемпион из Германии будет защищать свой титул в бою против албанца. Где и когда смотреть поединок, расскажет 24 Канал.

Кабаел проведет первую защиту титула WBC

Для немецкого боксера этот поединок станет первой защитой полноценного чемпионского пояса WBC, который он получил после того, как Александр Усик оставил титул вакантным. Немец подходит к противостоянию с безупречным рекордом. Среди его самых громких побед – триумфы над китайцем Чжаном Чжилеем и кубинцем Франком Санчесом.

Хиса также не знает поражений на профессиональном ринге. Албанский боксер одержал 25 побед, 23 из которых завершил нокаутом.

Где смотреть трансляцию Кабаел – Хиса в Украине

Официальным транслятором поединка в Украине и других странах мира станет стриминговая платформа DAZN.

Посмотреть боксерский вечер можно будет через официальный сайт или мобильное приложение DAZN. Для доступа к главному бою и основному карду необходима активная платная подписка. Поединки андеркарда могут быть доступны бесплатно после регистрации – в зависимости от региона и условий трансляции.

Украинские телеканалы и другие медиаплатформы не заявлены в качестве официальных трансляторов этого поединка.

Когда начнется бой Кабаел – Хиса

Основная программа вечера бокса начнется в субботу, 28 ноября, в 20:00 по киевскому времени.

Выход главных участников на ринг ожидается примерно в 23:30 – 00:00. Таким образом, главный поединок может начаться уже в ночь на воскресенье, 29 ноября.