Друг Усика, звездный Канело, одержал победу в бою против Мбилли

В субботу, 31 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и французом Кристианом Мбилли. Для обоих спортсменов это была первая личная встреча.

За боем также наблюдал украинский боксер Александр Усик, который пришел на арену, чтобы поддержать своего друга Канело. О том, как прошел поединок, расскажет 24 Канал.

Кто победил в бою Канело – Мбилли

Альварес одержал победу над Мбилли и вновь стал чемпионом мира. Поединок длился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали предпочтение мексиканцу со счетом 115:112, 116:111 и 117:110. Таким образом, Альварес отобрал у француза пояс WBC.

Начало поединка выдалось напряженным. Мбилли пытался навязать высокий темп, активно атаковал и работал комбинациями. Альварес же выбрал более взвешенную тактику, сосредоточившись на точных контратаках и защите с последующими отходами.

В стартовых раундах активность французского боксера создавала определенные трудности для мексиканца. Однако впоследствии Канело адаптировался к стилю соперника и постепенно перехватил контроль над поединком. Начиная с пятого-шестого раундов, темп Мбилли заметно снизился. В седьмом раунде Альварес нанес несколько мощных апперкотов, после которых француз оказался в сложной ситуации.

Восьмой раунд также оказался неудачным для Мбилли: рефери снял с него одно очко за удар по затылку. Это дополнительно ухудшило позиции француза по судейским записям.

Для 36-летнего Альвареса эта победа стала 64-й на профессиональном ринге и позволила вернуть чемпионский статус после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда мексиканец лишился всех своих титулов, уступив американцу единогласным решением судей. После того боя Канело перенес операцию на локте.

31-летний Мбилли потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Последний раз до этого француз выходил на ринг на том же боксерском вечере в сентябре 2025 года, где провел поединок против гватемальца Лестера Мартинеса. Поединок завершился ничьей, что позволило Мбилли сохранить временный чемпионский пояс. Полноправным чемпионом WBC он стал 27 января 2026 года.

До поединка с французом Альварес готовился в тренировочном лагере Усика в испанской Гандии.