Друг Усика, зірковий Канело, здобув перемогу в бою проти Мбіллі

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За боєм також спостерігав український боксер Олександр Усик, який завітав на арену, щоб підтримати свого друга Канело. Про те, як минув поєдинок, розповість 24 Канал.

Хто переміг у бою Канело – Мбіллі

Альварес здобув перемогу над Мбіллі та знову став чемпіоном світу. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перевагу мексиканцю з рахунком 115:112, 116:111 та 117:110. Таким чином, Альварес відібрав у француза пояс WBC.

Початок протистояння видався конкурентним. Мбіллі намагався нав'язати високий темп, активно атакував і працював комбінаціями. Альварес натомість обрав більш виважену тактику, зосередившись на точних контратаках та захисті з подальшими відходами.

У стартових раундах активність французького боксера створювала певні труднощі для мексиканця. Проте згодом Канело адаптувався до стилю опонента та поступово перехопив контроль над поєдинком. Починаючи з п'ятого-шостого раундів, темп Мбіллі помітно знизився. У сьомій трихвилинці Альварес провів кілька потужних аперкотів, після яких француз опинився у складному становищі.

Восьмий раунд також став невдалим для Мбіллі: рефері зняв із нього одне очко за удар по потилиці. Це додатково погіршило позиції француза за суддівськими записками.

Для 36-річного Альвареса ця перемога стала 64-ю на професійному рингу та дозволила повернути чемпіонський статус після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Тоді мексиканець втратив усі свої титули, поступившись американцю одностайним рішенням суддів. Після того бою Канело переніс операцію на лікті.

31-річний Мбіллі зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Востаннє до цього француз виходив у ринг на тому ж боксерському вечорі у вересні 2025 року, де провів поєдинок проти гватемальця Лестера Мартінеса. Зустріч завершилася нічиєю, що дозволило Мбіллі зберегти тимчасовий чемпіонський пояс. Повноцінним чемпіоном WBC він став 27 січня 2026 року.

До поєдинку з французом Альварес готувався в тренувальному таборі Усика в іспанській Гандії.