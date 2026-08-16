"Это ужасно": бывший чемпион рассказал, где обязательно должен состояться бой между Фьюри и Джошуа

В конце 2026 года должен состояться бой между двумя британскими боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Впрочем, место проведения поединка до сих пор остается неизвестным, но то, что его могут принять США, вызывает огромный скандал.

В частности, таким местом проведения поединка недоволен бывший чемпион Карл Фроч. Об этом он рассказал в интервью изданию Boxing News Online.

Почему Фроч недоволен

Карл Фроч рассказал, что ходят слухи о том, что бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может состояться в США. По мнению боксера, это ужасно для британских болельщиков. Это просто несправедливо.

Это чисто британское противостояние. Это, возможно, самое большое в истории британского бокса противостояние,

– отметил Фроч.

Он добавил, что этот большой поединок обязательно должен состояться на британской земле.

Что еще за скандалы развернулись вокруг места проведения боя между Фьюри и Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что отменит бой своего подопечного против Фьюри, если местом проведения поединка будут определены США. В команде Энтони твердо убеждены, что встреча двух британцев должна состояться на их родине.

На слова своего коллеги отреагировал представитель Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен. Он подчеркнул, что команде Джошуа придется согласиться на любые условия, поскольку контракт на проведение боя давно подписан. По его словам, бой на сто процентов должен состояться в ноябре.