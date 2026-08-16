Зокрема, таким місцем проведення протистояння незадоволений колишній чемпіон Карл Фроч. Про це він розповів у інтерв'ю виданню Boxing News Online.

Чому не задоволений Фроч

Карл Фроч розповів, що багато розмов іде про те, мовляв, бій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа може відбутись у США. На думку боксера, це жахливо для британських уболівальників. Це просто несправедливо.

Це суто британське протистояння. Це, можливо, найбільше в історії британського боксу протистояння,

– зазначив Фроч.

Він додав, що цей великий поєдинок має обов'язково відбутись на британській землі.

Які ще скандали розгорнулись довкола місця проведення бою між Ф'юрі та Джошуа

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн повідомив, що скасує бій свого підопічного проти Ф'юрі, якщо місцем проведення поєдинку визначать США. У команді Ентоні твердо переконанні, що зустріч двох британців має відбутись на їхній батьківщині.

На слова свого колеги відреагував представник Тайсона Ф'юрі Френк Воррен. Він наголосив, що команді Джошуа доведеться погодитись на будь-які умови, бо контракт на проведення бою давно підписаний. За його словами, бій сто відсотків має відбутись у листопаді.