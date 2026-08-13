Гірн повідомив, що скасує бій Джошуа – Ф'юрі, якщо організатори вирішать провести його в США, а не у Великій Британії, повідомляє Boxing news. Промоутер сказав, що всі, окрім нього та Джошуа, хочуть, аби поєдинок відбувся у Нью-Йорку.

Команда Джошуа готова скасувати бій з Ф'юрі

Він зазначив, що перебуває під тиском, а також додав, що не підписав би попередній контракти, якби бій відбувся в Америці.

Функціонер попередив, що поєдинок може взагалі не відбутися, якщо про його проведення в Нью-Йорку оголосять без попереднього підписання офіційної угоди.

Обіцяю вам, якщо вони оголосять про цей бій без угоди про зміну місця проведення, то бою не буде, і ми не блефуємо. Ми твердо переконані, що цей бій має відбутися у Великій Британії,

– заявив Гірн.

Команда Джошуа готова відмовитися від частини фінансової вигоди, аби тільки провести поєдинок у Великій Британії.

"Ми ніби хочемо сказати: "Якщо ви хочете зробити це в Америці, ви повинні заплатити нам усі ці гроші за решту", бо нас насправді не хвилюють гроші – ми хочемо, щоб це було в Англії. Тож ми хочемо заробити стільки грошей, щоб вони просто сказали: "Знаєте що, нумо просто зробимо це в Англії", це сценарій нашої мрії", – підсумував Гірн.

Нагадаємо, напередодні очного протистояння Ф'юрі та Джошуа провели проміжні поєдинки. Спершу Тайсон 24 липня достроково переміг польського ветерана Маріуша Ваха.

А вже 25 липня свій поєдинок проти Крістіана Пренги провів "Ей-Джей". Британець несподівано двічі опинився у нокдауні на початку зустрічі, проте нокаутував суперника в другому раунді.