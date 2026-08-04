Видання BoxingScene повідомляє, що цей бій може відбутись у США. Містом-господарем мегапоєдинку може стати місто, де в липні 2026 року пройшов фінал чемпіонату світу з футболу.

Де може відбутись бій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа

Отож, поєдинок між двома британськими важковаговиками може прийняти Нью-Йорк. Боксери раніше підписали контракт на проведення бою в четвертому кварталі 2026 року. Цікаво, що раніше була інформація, мовляв, у контракті Джошуа місцем проведення протистояння вказана Велика Британія.

Цікаво, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявляв, що він не проти, аби бій між Ф'юрі та Джошуа відбувся у Великій Британії. Утім він наполягав, щоб час початку дуелі був таким, який збере найбільше американської авдиторії біля телевізора.

Неоднорозаво про свою участь в організації бою заявляв і керівник UFC і Zuffa Boxing Дейн Вайт, що вже натякало на те, що поєдинок може відбутись у США. Найімовірніше цей бій пройде в листопаді. А його транслятором буде компанія Netflix.

Що говорять про бій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа

Майбутній поєдинок між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа викликає чималий інтерес у світі боксу. Зокрема, британський боксер Ділліан Вайт вважає, що цей поєдинок стане фінальною крапкою в кар'єрі обох спортсменів.

Ентоні Джошуа вже в липні провів проміжний бій, у якому переміг Крістіана Пренгу. Після звитяги він звернувся й до Тайсона Ф'юрі. Зокрема, він пригрозив своєму співвітчизнику, що "вирве йому серце". До того ж британець згадав ще й Усика, наголосивши, що Тайсон – не українець і не зможе його зупинити.

Тайсон Ф'юрі поки ніяк не коментує свій можливий бій із Ентоні Джошуа. Натомість не мовчить його команда. Після того, як "циганський король" переміг Маріуша Ваха, менеджер британця Спенсер Браун заявив, що бій із Джошуа обов'язково відбудеться.