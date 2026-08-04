Издание BoxingScene сообщает, что этот бой может состояться в США. Городом-хозяином мегапоединка может стать тот город, где в июле 2026 года прошел финал чемпионата мира по футболу.

Где может состояться бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа

Итак, поединок между двумя британскими тяжеловесами может принять Нью-Йорк. Боксеры ранее подписали контракт на проведение боя в четвертом квартале 2026 года. Интересно, что ранее появлялась информация о том, что в контракте Джошуа в качестве места проведения поединка указана Великобритания.

Интересно, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх заявлял, что он не против того, чтобы бой между Фьюри и Джошуа состоялся в Великобритании. Впрочем, он настаивал на том, чтобы время начала поединка было таким, которое привлечет наибольшую американскую аудиторию к телевизорам.

Неоднократно о своем участии в организации боя заявлял и руководитель UFC и Zuffa Boxing Дейн Уайт, что уже намекало на то, что поединок может состояться в США. Скорее всего, этот бой пройдет в ноябре. А его транслятором станет компания Netflix.

Что говорят о бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа

Предстоящий поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вызывает немалый интерес в мире бокса. В частности, британский боксер Диллиан Уайт считает, что этот поединок станет финальной точкой в карьере обоих спортсменов.

Энтони Джошуа уже в июле провел промежуточный бой, в котором победил Кристиана Пренгу. После победы он обратился и к Тайсону Фьюри. В частности, он пригрозил своему соотечественнику, что "вырвет ему сердце". К тому же британец упомянул еще и Усика, подчеркнув, что Тайсон – не украинец и не сможет его остановить.

Тайсон Фьюри пока никак не комментирует свой возможный бой с Энтони Джошуа. Зато не молчит его команда. После того, как "цыганский король" победил Мариуша Ваха, менеджер британца Спенсер Браун заявил, что бой с Джошуа обязательно состоится.