По словам Уайта, фаворита в этом противостоянии определить непросто. Об этом сообщает Sky Sports.
Джошуа и Фьюри могут завершить свои карьеры
Он отметил, что большинство боксерских экспертов склоняются к победе Фьюри, тогда как многие болельщики предпочитают Джошуа из-за его силы.
Трудно сказать, кто победит. Боксерские эксперты предпочитают Фьюри, а ярые поклонники бокса – Джошуа, поскольку "Эй Джей" имеет силу, а Тайсон уже не так быстр на ногах. Так что я скажу: Фьюри по очкам или Джошуа досрочно,
– заявил Уайт.
Также британец предположил, что после очного поединка оба спортсмена могут завершить выступления на профессиональном ринге.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Вполне возможно, что оба боксера повесят перчатки на гвоздь после боя. Когда все закончится, они могут сказать: "Мы все сделали: Тайсон завоевал все пояса, Эй Джей стал абсолютным чемпионом мира. На этом все". Думаю, они оба могут завершить карьеры после боя, и это будет грустный день для бокса,
– добавил он.
Отметим, что перед предстоящим противостоянием оба британца провели разогревающие поединки. 24 июля Фьюри в Таиланде победил 46-летнего поляка Мариуша Ваха, а 26 июля Джошуа в Саудовской Аравии нокаутировал албанца Кристиана Пренга во втором раунде, хотя в первом дважды побывал в нокдауне.
Ожидается, что поединок между Джошуа и Фьюри состоится осенью 2026 года.