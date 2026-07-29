По словам Уайта, фаворита в этом противостоянии определить непросто. Об этом сообщает Sky Sports.

Джошуа и Фьюри могут завершить свои карьеры

Он отметил, что большинство боксерских экспертов склоняются к победе Фьюри, тогда как многие болельщики предпочитают Джошуа из-за его силы.

Трудно сказать, кто победит. Боксерские эксперты предпочитают Фьюри, а ярые поклонники бокса – Джошуа, поскольку "Эй Джей" имеет силу, а Тайсон уже не так быстр на ногах. Так что я скажу: Фьюри по очкам или Джошуа досрочно,

– заявил Уайт.

Также британец предположил, что после очного поединка оба спортсмена могут завершить выступления на профессиональном ринге.

Вполне возможно, что оба боксера повесят перчатки на гвоздь после боя. Когда все закончится, они могут сказать: "Мы все сделали: Тайсон завоевал все пояса, Эй Джей стал абсолютным чемпионом мира. На этом все". Думаю, они оба могут завершить карьеры после боя, и это будет грустный день для бокса,

– добавил он.

Отметим, что перед предстоящим противостоянием оба британца провели разогревающие поединки. 24 июля Фьюри в Таиланде победил 46-летнего поляка Мариуша Ваха, а 26 июля Джошуа в Саудовской Аравии нокаутировал албанца Кристиана Пренга во втором раунде, хотя в первом дважды побывал в нокдауне.

Ожидается, что поединок между Джошуа и Фьюри состоится осенью 2026 года.