За словами Вайта, фаворита в цьому протистоянні визначити непросто. Про це повідомляє Sky Sports.

Джошуа та Ф'юрі можуть завершити свої кар'єри

Він зазначив, що більшість боксерських експертів схиляються до перемоги Ф'юрі, тоді як чимало вболівальників віддають перевагу Джошуа через його силу.

Важко сказати, хто переможе. Боксерські експерти віддають перевагу Ф'юрі, а затяті шанувальники боксу – Джошуа, оскільки "Ей Джей" має силу, а Тайсон уже не такий швидкий на ногах. Тож я скажу: Ф'юрі за очками або Джошуа достроково,

– заявив Вайт.

Також британець припустив, що після очного поєдинку обидва спортсмени можуть завершити виступи на професійному рингу.

Цілком можливо, що обидва боксери повісять рукавички на цвях після бою. Коли все закінчиться, вони можуть сказати: "Ми все зробили: Тайсон завоював усі пояси, "Ей Джей" став абсолютним чемпіоном світу. На цьому все". Гадаю, вони обидва можуть завершити кар'єри після бою, і це буде сумний день для боксу,

– додав він.

Зазначимо, що перед майбутнім протистоянням обидва британці провели розігрівочні поєдинки. 24 липня Ф'юрі в Таїланді переміг 46-річного поляка Маріуша Ваха, а 26 липня Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував албанця Крістіана Пренгу у другому раунді, хоча в першому двічі побував у нокдауні.

Очікується, що поєдинок між Джошуа та Ф'юрі відбудеться восени 2026 року.