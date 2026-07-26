У коментарі після перемоги Джошуа сказав, що "вирве серце" Ф'юрі під час їхнього поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Джошуа пригрозив Ф'юрі

Британець, який у квітні відмовився вийти на ринг з Тайсоном після його переможного повернення, назвав себе "найжорсткішим" та "найнещаднішим" чемпіоном, який коли-небудь існував.

Ентоні зауважив, що Ф'юрі не зможе його зупинити, адже "Циганський король" – не Олександр Усик.

Ніхто не зможе мене зупинити. Він не Олександр. А якщо серйозно, у всього цього є дві сторони. Одна – це вогонь. Треба мати цей запал, цю енергію. Але є й інша сторона – повага. Я поважаю все, що він зробив, і все, чого він досяг. Проте я боєць, і я вже давно закликав організувати цей поєдинок. Тепер ми нарешті тут,

– сказав "Ей-Джей".

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

Британські боксери ще навесні уклали угоду про те, що проведуть бій у четвертому кварталі 2026 року. Їхній поєдинок, ймовірно, відбудеться у Великій Британії.

Напередодні обидва бійці провели свої проміжні бої: Ф'юрі 24 липня достроково здолав польського ветерана Маріуша Ваха, тоді як Джошуа після того, як двічі побував у нокдауні, нокаутував Крістіана Пренгу.

Додамо, що на кону поєдинку між британцями може бути чемпіонський титул за версією WBA. Щонайменше на цьому наполягає менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун.