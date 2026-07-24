Спенсер Браун, менеджер Ф'юрі, запропонував Всесвітній боксерській асоціації (WBA) зробити бій його клієнта проти Джошуа чемпіонським, повідомляє BoxingScene.

Джошуа та Ф'юрі можуть стати триразовими чемпіонами світу

Функціонер зазначив, що титул WBA наразі вакантний, а переможець бою Ф'юрі – Джошуа зміг би стати триразовим чемпіоном світу.

"Я хочу, щоб у суперпоєдинку проти "Ей-Джея" на кону стояв титул WBA. Я б дуже хотів це побачити, адже титул вакантний. Чому б цим двом не поборотися за нього? Чи може бути кращий поєдинок? Один із них стане триразовим чемпіоном світу. Мені це дуже подобається. WBA, якщо ви це бачите, будь ласка, зв'яжіться зі мною", – сказав Браун.

Донедавна титулом "суперчемпіона" організації володів Олександр Усик, а "регулярним чемпіоном" був росіянин Мурат Гассієв. Українець звільнив титули у червні, залишивши свого колишнього суперника єдиним чемпіоном організації – але без приставки "super".

Нагадаємо, бій Ф'юрі – Джошуа має відбутися у четвертому кварталі 2026 року, а місцем зустрічі може стати Велика Британія, США або Саудівська Аравія. Однак офіційних деталей, за винятком угоди між боксерами, немає.

Зокрема, відомо, що гучне протистояння принесе спортсменам рекордні гонорари в їхніх кар'єрах, але точні суми не розголошують. Так само не відомо, хто буде промоутером поєдинку. Ф'юрі напередодні заявив, що думав нібито Дональд Трамп промотуватиме їх зустріч.

Перед очним протистоянням обидва боксери проведуть проміжні бої – Ф'юрі 24 липня битиметься з Маріушем Вахом, тоді як Джошуа 25 липня зустрінеться з Крістіаном Пренгою.