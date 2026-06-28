Британський промоутер Едді Гірн прокоментував рішення Усика й те, хто може отримати вакантні титули. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Хто отримає титули Усика

Функціонер вважає, що вчинок українця є чудовою новиною для надважкого дивізіону, адже тепер претенденти зможуть поборотися за титул.

У цьому контексті Гірн зазначив що за пояс WBA може побитися росіянин Мурат Гассієв і Джаррелл Міллер. Нагадаємо, у 2018 році Гассієв розгромно програв Усику у Москві.

Також промоутер розповів, що титул IBF може бути на кону двобою між чемпіоном WBO Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Може скластися ситуація, коли буде одразу чотири чемпіони світу, і мене це цілком влаштовує – головне, щоб вони билися один з одним,

– сказав він.

На думку Гірна, невдовзі на вболівальників чекатимуть об'єднавчі поєдинки та чудові протистояння.

"А ще переможець бою Ф'юрі – Джошуа захоче поборотися за пояс. Тому, на мою думку, усе це робить дивізіон ще цікавішим", – резюмував промоутер.

Що відомо про рішення Усика

39-річний Усик відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF, фактично втративши статус об'єднаного чемпіона. Боксер пояснив, що зробив це свідомо, аби інші спортсмени отримали шанс поборотися за ці пояси.

Спортивний директор команди Усика Сергій Лапін уточнив, що звільнення титулів відкриває дорогу Ентоні Джошуа, який тепер матиме можливість змагатися за них і спробувати знову об'єднати чемпіонські пояси.

Пізніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу Усик запевнив, що не завершує професійну кар'єру. Українець заявив, що планує провести ще один бій і пообіцяв незабаром розповісти про це детальніше.

Попередній поєдинок Усика відбувся 24 травня в Гізі, де він технічним нокаутом у 11-му раунді переміг Ріко Верховена.