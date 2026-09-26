Об этом сообщает авторитетный журналист Sports Illustrated Крис Манникс. По информации инсайдера, главное противоречие заключается в позициях сторон относительно привлечения Уайта к организации шоу.

Бой Джошуа – Фьюри под вопросом: в чем проблема

Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх, финансирующий мероприятие, настаивает на том, чтобы глава UFC вошел в состав промоутеров вечера.

Как сообщает издание Boxing Scene, со своей стороны, Фьюри полностью поддержал эту идею и даже лично удалил из контракта пункт, запрещавший Уайту участвовать в мероприятии.

Я удалил этот пункт, чтобы он мог участвовать. Так, я хочу видеть его здесь. Мне нравится Дэйн. Он хороший бизнесмен и человек, который поднялся с нуля. Думаю, он способен добиться больших успехов в боксе и просто вытеснит Эдди Гирна,

– сказал боксер.

Однако команда Джошуа и его промоутер Гирн категорически против такого сотрудничества. В действующем соглашении "Эй-Джея" четко прописано, что компания Zuffa Boxing не может выступать соорганизатором поединка. Этот юридический тупик пока ставит под вопрос проведение долгожданной британской дуэли.

Напомним, что на кону в этом противостоянии должен стоять титул WBA Super в супертяжелом весе. Летом оба боксера провели успешные промежуточные бои: Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу, а Фьюри победил польского боксера Мариуша Ваха.