Телеведущий и комментатор Адам Смит в интервью YouTube-каналу Boxing Now поделился своими соображениями о том, почему украинец отказался от своих титулов. А также о том, состоится ли его бой против Деонтея Уайлдера.

Почему Усик отказался от всех своих титулов?

Смит рассказал, что он не удивлен решением Усика отказаться от всех своих поясов. По его мнению, украинец достиг всего в боксе. Он дважды был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Поэтому ему больше нечего доказывать.

Усик провел более ровный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Однако украинец выполнил свою работу

, – отметил телеведущий и комментатор.

Он добавил, что знает о жалобах людей на несправедливую остановку боя. Однако к тому моменту все уже шло в одну сторону. Верховен приложил все усилия, на которые был способен, но Усик все равно победил.

Состоится ли бой Усика против Уайлдера?

По словам Адама Смита, Усик должен сразиться с Деонтеем Уайлдером. Этот бой, по его мнению, должен состояться на шоу Zuffa в США. И нет ничего плохого в том, что Усик за этот поединок получит огромный гонорар. Смит желает украинцу только успехов.

"Он нам ничего не должен. Он был величайшим бойцом своего поколения", – отметил Смит.

Также по поводу возможного боя Усика против Уайлдера высказался боксер Карл Фроч. По его мнению, американец станет удобным соперником для украинца. А самый скандальный боксер мира Шенно Бриггс уже дал совет Уайлдеру, как нокаутировать Александра.