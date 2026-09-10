Бывший чемпион мира Джонни Нельсон сомневается, что поединок двух британцев все-таки состоится. Об этом он заявил в комментарии для Sky Sports.
Состоится ли бой Фьюри – Джошуа
По словам Нельсона, команда Джошуа имеет все основания настаивать на выполнении предварительных договоренностей и не идти на уступки в отношении условий поединка.
Нет, я не думаю, что бой Фьюри – Джошуа состоится. Разве что другая сторона решит пойти на уступки и скажет: "Знаете что, мы дадим вам то, чего вы хотите". Но я так не думаю,
– заявил он.
Эксперт отметил, что позиция Джошуа и его промоутерской компании Matchroom Boxing понятна, ведь стороны уже подписали контракт.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Они подписали контракт, поэтому, если собираются проводить этот бой, то скажут: "Вот что мы требовали. Если вы не хотите этого делать – это уже ваша проблема",
– пояснил экс-чемпион.
Одной из причин такой позиции команды Джошуа он назвал последний бой британца против Кристиана Пренги, который, по его мнению, не придал уверенности перед потенциальным поединком с Фьюри.
Если бы я был в команде Джошуа, я бы поступил так же, потому что его выступление против Пренги не убедило меня на все сто процентов, что все сложится в нашу пользу,
– сказал эксперт.
Нельсон также считает, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы аналогичное выступление в своем последнем бою продемонстрировал Фьюри.
На данный момент главной проблемой остаются разногласия по поводу места проведения поединка. Ранее сообщалось, что бой планировали провести 20 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, однако команда Джошуа настаивает на проведении встречи в Лондоне.
К ситуации также подключился мэр Лондона Садик Хан, который заявлял о готовности сделать все возможное, чтобы вернуть бой в Великобританию.
По словам Нельсона, шансов на проведение поединка становится все меньше, если ни одна из сторон не согласится пойти на уступки.
На фоне конфликта вокруг организации боя Фьюри уже заявил о его возможной отмене и бросил вызов Александру Усику на третий поединок.