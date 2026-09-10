Бывший чемпион мира дал неутешительный прогноз относительно боя Фьюри – Джошуа

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри планировали провести очный поединок в ноябре. Однако на данный момент сохраняется неопределенность относительно того, состоится ли бой, поскольку сторонам не удается договориться о месте его проведения.

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон сомневается, что поединок двух британцев все-таки состоится. Об этом он заявил в комментарии для Sky Sports.

Состоится ли бой Фьюри – Джошуа

По словам Нельсона, команда Джошуа имеет все основания настаивать на выполнении предварительных договоренностей и не идти на уступки в отношении условий поединка.

Нет, я не думаю, что бой Фьюри – Джошуа состоится. Разве что другая сторона решит пойти на уступки и скажет: "Знаете что, мы дадим вам то, чего вы хотите". Но я так не думаю,

– заявил он.

Эксперт отметил, что позиция Джошуа и его промоутерской компании Matchroom Boxing понятна, ведь стороны уже подписали контракт.

Они подписали контракт, поэтому, если собираются проводить этот бой, то скажут: "Вот что мы требовали. Если вы не хотите этого делать – это уже ваша проблема",

– пояснил экс-чемпион.

Одной из причин такой позиции команды Джошуа он назвал последний бой британца против Кристиана Пренги, который, по его мнению, не придал уверенности перед потенциальным поединком с Фьюри.

Если бы я был в команде Джошуа, я бы поступил так же, потому что его выступление против Пренги не убедило меня на все сто процентов, что все сложится в нашу пользу,

– сказал эксперт.

Нельсон также считает, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы аналогичное выступление в своем последнем бою продемонстрировал Фьюри.

На данный момент главной проблемой остаются разногласия по поводу места проведения поединка. Ранее сообщалось, что бой планировали провести 20 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, однако команда Джошуа настаивает на проведении встречи в Лондоне.

К ситуации также подключился мэр Лондона Садик Хан, который заявлял о готовности сделать все возможное, чтобы вернуть бой в Великобританию.

По словам Нельсона, шансов на проведение поединка становится все меньше, если ни одна из сторон не согласится пойти на уступки.

На фоне конфликта вокруг организации боя Фьюри уже заявил о его возможной отмене и бросил вызов Александру Усику на третий поединок.