Уже 16 августа в ринге в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) состоится битва эпох – 37-летний Диллиан Уайт подерется с 20-летним Мозесом Итаумой. Последнему пророчат большое будущее.

Бывший британский боксер Тони Белью дал свой прогноз на бой Уайта против Итаумы. Экс-чемпион мира уверен, что бой закончится быстро, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Какой прогноз сделал Белью на бой Уайт – Итаума?

По мнению Белью, время Уайта в профессиональном боксе уже прошло несмотря на то, что считает Диллиана хорошим боксером, с которым не считались в супертяжелом весе. Тем более, что он победил нескольких мощных соперников.

Думаю, все закончится за четыре раунда. Не знаю, почему так думаю, ведь Диллиан не показал... ну, он подавал признаки. Бой с Теттехом был не очень удачным. Человек хорош ровно настолько, насколько удачным был его последний бой, и судить о нем нужно именно по этому,

– заявил Беллью.

Напомним, что Уайт 16 августа проведет свой 34-й бой, в предыдущих одержал 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях. Зато его ближайший соперник отбоксировал в профессионалах 12 победных поединков (10 – нокаутом).

Ранее стало известно, каким будет гонорар за бой Уайт – Итаума. Мозес больше заработает, чем его опытный соперник. Отметим, что Мозеса уже называют преемником Александра Усика в хевивейте и потенциальным соперником для украинского абсолютного чемпиона мира.