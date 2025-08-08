Вже 16 серпня у ринзі в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії) відбудеться битва епох – 37-річний Ділліан Вайт поб'ється із 20-річним Мозесом Ітаумою. Останньому пророкують велику майбутнє.

Колишній британський боксер Тоні Белью дав свій прогноз на бій Вайта проти Ітауми. Ексчемпіон світу впевнений, що бій закінчиться швидко, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Який прогноз зробив Белью на бій Вайт – Ітаума?

На думку Белью, час Вайта у професійному боксі вже минув попри те, що вважає Ділліана хорошим боксером, з яким не рахувались у надважкій вазі. Тим паче, що він переміг декількох потужних суперників.

Думаю, все закінчиться за чотири раунди. Не знаю, чому так думаю, адже Ділліан не показав… ну, він подавав ознаки. Бій із Теттехом був не дуже вдалим. Людина хороша рівно настільки, наскільки вдалим був її останній бій, і судити про нього потрібно саме за цим,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що Вайт 16 серпня проведе свій 34-й бій, у попередніх здобув 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках. Натомість його найближчий суперник відбоксував у професіоналах 12 переможних поєдинків (10 – нокаутом).

Раніше стало відомо, яким буде гонорар за бій Вайт – Ітаума. Мозес більше заробить, аніж його досвідчений суперник. Відзначимо, що Мозеса вже називають наступником Олександра Усика у хевівейті та потенційним суперником для українського абсолютного чемпіона світу.