Соперником 37-летнего ямайского боксера станет Мозес Итаума, которого называют "Новым Майком Тайсоном". У боксеров колоссальная разница в возрасте. Диллиану Уайту в апреле стукнуло 37 лет. Зато Итауме всего 20 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Все бои вечера бокса 16 августа

В рамках андеркарда вечера бокса свой бой проведет хорват Филип Хргович.

Все бои андеркарда вечера бокса Итаума – Уайт:

Филип Хргович – Дэвид Аделее

Ник Болл – Сэм Гудман

Энтони Какаче – Рэймонд Форд

Хаято Цуцуми – Каис Ашфак

Напомним, что Уайт должен был вернуться в ринг 7 июня 2025 года. Соперником Диллиана должен был стать украинец Владислав Сиренко. Перед этим в апреле Уайт снялся с противостояния против Джо Джойса из-за травмы пальца.

Последний раз Диллиан Уайт выходил в ринг в середине марта прошлого года, когда победил Эбенезеру Теттеха. За спиной 37-летнего боксера 30 побед в 33-х боях (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Зато Мозес Итаума 24 мая этого года нокаутировал во втором раунде Майка Балогана. 20-летний британский боксер в третий раз успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental. Мозес оформил в профессионалах 12 побед (10 – нокаутом). Ранее сообщалось, что Итаума хочет подраться в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.