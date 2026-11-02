Назвали победителя боя Усик – Бенавидес

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Дэвис поделился своим мнением на странице в социальной сети X. Он также дал оценку другим громким боксерским поединкам.

Дэвис назвал Усика фаворитом в бою с Бенавидесом

Британский аналитик считает, что украинский боксер сможет одолеть американца не нокаутом, а по итогам полной дистанции поединка.

Усик против Бенавидеса. Ставлю на Усика – победа по очкам– написал журналист.

Усик готовится к возвращению в крузервейт ради боя с Бенавидесом

Украинец уже подтвердил намерение вернуться в первый тяжелый вес (крузервейт), чтобы провести бой с непобедимым американцем.

По словам директора команды Усика Сергея Лапина, план предусматривает, что сначала Александр проведет поединок за вакантный чемпионский титул, вероятно, по версии IBF. После этого главной целью станет объединительный бой против Бенавидеса.

На кону потенциального противостояния могут оказаться все четыре основных чемпионских пояса в крузервейте. В случае победы Усик получит возможность стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Сам Бенавидес положительно отреагировал на возможную встречу с украинцем. Американец назвал такой поединок огромной честью, при этом заявив, что уверен в своей победе.

Когда Бенавидес проведет следующий бой

Перед возможным боем с Усиком американцу предстоит провести поединок против чемпиона WBC Михала Чесляка. Встреча запланирована на 5 декабря.

Также ранее Бенавидес рассматривал возможность поединка с чемпионом мира Джеем Опетаей в мае 2027 года.