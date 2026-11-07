Бывший чемпион мира назвал условие, при котором Усика признают величайшим боксером всех времен

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что возвращение Александра Усика в первую тяжелую весовую категорию в конце карьеры может негативно сказаться на его физической форме. Американец предостерег украинца от такого шага и привел в пример легендарного Роя Джонса-младшего.

В интервью talkSPORT Малиньяджи прокомментировал возможный переход Усика в крузервейт ради поединка с Дэвидом Бенавидесом. По его мнению, украинцу будет непросто сохранить прежнюю силу после возвращения в более низкую весовую категорию.

Малиньяджи предупредил Усика о рисках возвращения в крузервейт

Американец напомнил об опыте Джонса-младшего, который после выступлений в супертяжелом весе решил вернуться в полутяжелый дивизион. Перед поединком с Антонио Тарвером в ноябре 2003 года легендарный боксер потерял около 9 килограммов мышечной массы. Хотя первый бой завершился его победой по решению большинства судей, в реванше Джонс потерпел досрочное поражение.

Это полное безумие. Однако в то же время это довольно интересный ход. Нам уже приходилось видеть, как боксеры пытались спуститься из супертяжелого веса, как это сделал Рой Джонс в конце своей карьеры,

– отметил Малиньяджи.

Он считает, что подобный сценарий может стать серьезным испытанием и для Усика. В то же время он признал, что украинец в свое время демонстрировал исключительный уровень в крузервейте.

Сможет ли Усик вернуться в более низкую весовую категорию, сохранив ту же силу, которую он уже демонстрировал в крузервейте? Нам уже приходилось наблюдать за Усиком в этом весе – там он был невероятен. Поэтому такую возможность исключать нельзя,

– сказал экс-чемпион.

Несмотря на оговорки, Малиньяджи считает, что победа Усика над Бенавидесом в крузервейте стала бы историческим достижением и еще больше укрепила бы его наследие в боксе.

Если он вернется в крузервейт и победит Бенавидеса, то уже можно будет говорить о величайшем боксере всех времен. Если же не признать этого, то тогда это уже никогда нельзя будет признать. Однако я считаю, что это очень сложный вызов. Дэвид доказал, что в крузервейте он вырос до непобедимых высот, и у него там большая сила,

– подытожил Малиньяджи.

Напомним, ранее Усик сообщал о намерении изменить направление своей карьеры и вернуться в дивизион, в котором впервые стал абсолютным чемпионом мира. Среди возможных соперников украинца называют Бенавидеса, обладающий чемпионскими поясами WBA и WBO.