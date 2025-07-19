"Он этого не сделает": претендент на титул Усика сделал прогноз на реванш с Дюбуа

Александр Усик совсем скоро проведет следующий бой после победы над Тайсоном Фьюри в декабре прошлого года. Реванш украинского чемпиона против Даниэля Дюбуа состоится через считанные часы.

Агит Кабаел высказался насчет реванша Усик – Дюбуа. Временный чемпион мира по версии WBC сделал прогноз на сумасшедший мегафайт года, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Какой прогноз на реванш сделал Кабаел?

Агит Кабаел считает, что Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика. По его мнению, британский боксер имеет большие шансы, но есть одно условие, которое ему нужно выполнить.

Возможно, в первых пяти раундах Даниэль Дюбуа способен остановить Усика, но если он этого не сделает, то Александр выиграет по очкам. Но я считаю, что бой будет очень близким,

– сказал Кабаел.

Напомним, что вечер бокса в Лондоне начнется сегодня 19 июля в 19:00 по киевскому времени. Главный бой грандиозного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не раньше 23:30 по Киеву.

К слову. Впервые Александр Усик встретился с Даниэлем Дюбуа в городе Вроцлав в 2023 году. В том поединке украинский боксер уничтожил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали, что Эгис Климас назвал слабое место Даниэля Дюбуа перед боем против Александра Усика. Менеджер украинца считает, что британский боксер не изменился.