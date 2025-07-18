О реванше Усик – Дюбуа говорят не только в боксерском мире. Артем Милевский сделал прогноз на предстоящий бой Короля хевивейта с "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на БЛИК.

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Кто победит в реванше по мнению Милевского?

Бывший украинский футболист считает, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершится досрочно. Экс-игрок Динамо не сомневается в победе Короля хевивейта.

Артем Милевский отметил, что Усик накажет Дюбуа за его слова. Бывший форвард сборной Украины хочет, что Александр быстро побил Даниэля, чтобы пойти спать как можно раньше.

Думаю, в седьмом или восьмом раунде Дюбуа упадет. Это мое мнение, как болельщика и диванного эксперта по боксу,

– сказал Милевский.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится уже завтра 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону поединка звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось о том, что Кассиус Чейни сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Спарринг-партнер украинского боксера высказал неожиданное мнение относительно поединка.