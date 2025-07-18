Про реванш Усик – Дюбуа говорять не лише у боксерському світі. Артем Мілевський зробив прогноз на майбутній бій Короля хевівейту з "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на БЛІК.

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Хто переможе у реванші на думку Мілевського?

Колишній український футболіст вважає, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа завершиться достроково. Ексгравець Динамо не сумнівається у перемозі Короля хевівейту.

Артем Мілевский наголосив, що Усик покарає Дюбуа за його слова. Колишній форвард збірної України хоче, що Олександр швидко побив Даніеля, аби піти спати якомога раніше.

Думаю, в сьомому або восьмому раунді Дюбуа впаде. Це моя думка, як уболівальника і диванного експерта з боксу,

– сказав Мілевський.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться вже завтра 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Раніше повідомляли про те, що Кассіус Чейні зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Спаринг-партнер українського боксера висловив неочікувану думку щодо поєдинку.