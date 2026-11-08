Усик готовится к поединку, который перепишет историю бокса

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Об этом эксперт заявил в эфире шоу Ариэля Хельвани. Доусон также отметил, что для Бенавидеса бой с украинцем может стать шансом одержать одну из самых важных побед в профессиональной карьере.

Доусон о бое Усика с Бенавидесом

Напомним, Усик ранее подтвердил намерение вернуться в крузервейт в 2027 году. Главная цель украинца – вновь стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и таким образом завоевать статус четырехкратного абсолютного чемпиона в двух весовых категориях.

Этот бой может стать самым важным поединком, который когда-либо видел этот дивизион. Сколько раз мы уже упускали момент, когда Бенавидес должен был бы принять эстафету? Канело сбежал и не дал ему такой возможности. Затем Дэвид хотел сразиться с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. И вот теперь у него может появиться еще большая возможность, еще более важный бой, потенциально еще более значимая победа– заявил Доусон.

По словам менеджера боксера Сергея Лапина, одним из первых шагов Усика должна стать борьба за вакантный титул IBF. Это позволит украинцу приблизиться к потенциальному поединку с непобедимым Бенавидесом, который уже выразил заинтересованность в таком противостоянии.

В то же время ранее команда Усика рассматривала возможность организации большого боя против Деонтея Уайлдера в США. Однако переговоры в настоящее время приостановлены из-за разногласий сторон по финансовым условиям.

В июне Усик добровольно уволил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, оставив за собой титул журнала The Ring.