Усик готовится к поединку, который перепишет историю бокса

Боксерский обозреватель Алан Доусон поделился своим мнением о возможном поединке между украинцем Александром Усиком и американцем Дэвидом Бенавидесом. По его мнению, это противостояние может стать самым знаковым в истории первых тяжелых весов.

Об этом эксперт заявил в эфире шоу Ариэля Хельвани. Доусон также отметил, что для Бенавидеса бой с украинцем может стать шансом одержать одну из самых важных побед в профессиональной карьере.

Доусон о бое Усика с Бенавидесом

Напомним, Усик ранее подтвердил намерение вернуться в крузервейт в 2027 году. Главная цель украинца – вновь стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и таким образом завоевать статус четырехкратного абсолютного чемпиона в двух весовых категориях.

Этот бой может стать самым важным поединком, который когда-либо видел этот дивизион. Сколько раз мы уже упускали момент, когда Бенавидес должен был бы принять эстафету? Канело сбежал и не дал ему такой возможности. Затем Дэвид хотел сразиться с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. И вот теперь у него может появиться еще большая возможность, еще более важный бой, потенциально еще более значимая победа,

– заявил Доусон.

По словам менеджера боксера Сергея Лапина, одним из первых шагов Усика должна стать борьба за вакантный титул IBF. Это позволит украинцу приблизиться к потенциальному поединку с непобедимым Бенавидесом, который уже выразил заинтересованность в таком противостоянии.

В то же время ранее команда Усика рассматривала возможность организации большого боя против Деонтея Уайлдера в США. Однако переговоры в настоящее время приостановлены из-за разногласий сторон по финансовым условиям.

В июне Усик добровольно уволил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, оставив за собой титул журнала The Ring.