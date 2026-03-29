"Что еще с ним делать": тренер Итаумы высказался о бое с Усиком

Тренер Мозеса Итаумы Бен Дэвисон поделился своими мыслями относительно возможного боя подопечного против Александра Усика. Он назвал украинца одним из лучших супертяжеловесов современности.

Этим он поделился в интервью для ютуб-канала Ring Magazine. Он отметил, что спортсмены и занимаются боксом, чтобы соревноваться с лучшими.

Что Дэвисон сказал об Усике?

Дэвисон рассказал, что считает Усика одним из лучших супертяжеловесов современности. Некоторые люди даже говорят, что украинец вообще лучший супертяжеловес всех времен. Возможно, сейчас не идеальное время для боя с Усиком, впрочем если такая возможность появится, от нее нельзя будет отказываться.

Если есть возможность проверить свои навыки против него, то что еще делать, если ты не собираетесь драться с ним,

– заметил тренер Итаумы.

Он добавил, что вряд ли все же Итаума получит бой против украинца. Усик ранее сказал, если Фабио Уордли победит Даниэля Дюбуа, то он будет драться с победителем. Поэтому, ситуации, при которой возможным будет поединок Итаумы с Усиком тренер не видит.

Как Усик охарактеризовал Итауму?

Александр Усик ранее называл Мозеса Итауму молодым парнем, которого он сломает. Сам Итаума в интервью для ютуб-канала iFL TV мягко отреагировал на такой упрек украинца. Мозес подчеркнул, что Усик просто должен был что-то говорить в СМИ.

Впрочем все же он выразил несогласие с такой своей характеристикой. В качестве примера, он вспомнил свою победу нокаутом против Уайта за минуту и добавил, что вряд ли Усик так сможет. Наконец Итаума заявил, что обязательно воспользуется шансом встретиться с Усиком на ринге, если такой когда-то возникнет.

