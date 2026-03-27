Видео разговора с Усиком было опубликовано на ютуб-канале Daily Mail Boxing. Интервьюер Усика впервые был в Украине, поэтому, хотел больше узнать о состоянии в государстве, переживающем все ужасы войны.

Что Усик рассказал о войне?

Усик отметил, что для него события в Украине уже не шок. Он живет здесь и ежедневно видит ракеты и бомбы. А также разрушенные дома, разрушенные больницы, погибших людей. Больше всего боксера шокируют люди, которые говорят, что это нормально, потому что украинцы плохие.

У меня только один вопрос к таким людям: вы что, дураки? Послушайте, Бог дал жизнь всем людям. Нужно работать, получать образование, но немного людей говорят: "Мы хотим войны, мы хотим воевать", – заметил спортсмен.

Он добавил, что раньше не понимал, почему люди злые. Теперь понимает, потому что злые люди те, которые живут без Бога.

Как Джошуа посетил Украину вместе с Усиком?

В марте 2026 года Энтони Джошуа посетил Украину по приглашению Александра Усика. Он посетил турнир Rising Stars, а также отдал дань уважения погибшим защитникам Украины на мемориале. Джошуа поблагодарил Украину за гостеприимство и пообещал вернуться еще раз.

Кроме того, Джошуа вместе с Усиком прогулялся по улицам столицы Украины Киева. Кроме того, Джошуа стал живым свидетелем дебюта Александра Хижняка на профессиональном ринге на вечере бокса, что организовал Усик в Киевской области.

