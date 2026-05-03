Майк Тайсон и не только: 10 боксеров, которые сидели в тюрьме

Мир бокса полон не только захватывающих поединков и побед, но и ситуаций вне ринга, когда спортсмены показывают себя с худшей стороны, оказываясь в тюрьме по разным причинам. К сожалению, такие случаи не редкость среди боксеров.

Кто из боксеров попадал в тюрьму?

Айк Ибеабучи

В 1997 году Ибеабучи получил 120 дней заключения за похищение 15-летнего сына своей бывшей девушки: он посадил подростка в автомобиль и въехал в бетонный столб, в результате чего парень получил травмы.

Через два года его обвинили в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений трем девушкам. Сначала Ибеабучи прошел принудительное психиатрическое лечение, а впоследствии был приговорен к 20 годам заключения. В 2015 году он досрочно освободился.



Бернард Хопкинс

Хопкинс открыл для себя страсть к боксу во время пребывания в тюрьме. В 17 лет его приговорили к 18 годам заключения за десять преступлений, среди которых был вооруженный грабеж. Однако уже через пять лет, в 1988 году, он вышел на свободу и решил оставить прошлое позади. Для этого он выбрал бокс. Именно за решеткой Хопкинс серьезно занялся спортом и дал себе обещание больше никогда не возвращаться к криминалу.



Карлос Бальдомир

Несмотря на значительные достижения в спорте, последние годы имя Бальдомира преимущественно ассоциируется с резонансным криминальным скандалом. После завершения карьеры его репутация была серьезно подорвана из-за обвинений в тяжких преступлениях: в 2016 году бывший чемпион мира в полусреднем весе был арестован, а в 2019 году аргентинский суд приговорил его к 18 годам заключения за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Эдвин Валеро

Он был арестован по подозрению в убийстве своей жены Каролины. Во время пребывания под стражей якобы признал свою вину, а позже выяснилось, что ранее он жестоко обращался с женой. На следующий день Валеро был найден повешенным в своей тюремной камере.

Майк Тайсон

В 1991 году, когда Майк Тайсон находился на вершине своей карьеры, его обвинили в изнасиловании "Мисс Род-Айленд", которая, по ее собственному желанию, пришла в гостиничный номер боксера. Тайсон получил приговор – шесть лет заключения и четыре года условно, но вышел на свободу уже через три года и продолжил участвовать в значительных поединках. Позже у него возникали и другие проблемы с законом, в частности из-за избиения и управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Двайт Мухаммед Кави

Боксер начал заниматься спортом не в детстве, а во время отбывания наказания в тюрьме штата Нью-Джерси за вооруженное ограбление. Выйдя на свободу в 25 лет, он сразу начал профессиональную карьеру. В неволе спорт стал для него смыслом жизни, а после выхода на свободу он тренировался в зале Джо Фрейзера и быстро получил статус профессионала. Боксер ушел из жизни 25 июля 2025 года в возрасте 72 лет.

Тони Айала-младший

Его карьера стала одной из самых трагических историй "нереализованного таланта" в истории бокса из-за серьезных преступлений и длительных сроков заключения.

В 1983 году, находясь на пике славы и готовясь к титульному бою, Айала был арестован за нападение и изнасилование женщины. Его приговорили к 35 годам лишения свободы, из которых он отсидел 16.

После освобождения в 1999 году он пытался вернуться на ринг. Несмотря на серию побед, он снова столкнулся с законом из-за нарушения условий досрочного освобождения, наркотики и участие в стрельбе, что привело к новому 10-летнему сроку в 2004 году.

Тони Айала-младший умер в 2015 году в возрасте 52 лет от передозировки наркотиками в спортзале своей семьи в Сан-Антонио.

Карлос Монсон

В 1988 году его арестовали за убийство гражданской жены, Алисии Мунис, которую он задушил и выбросил с балкона во время ссоры. За это преступление его приговорили к 11 годам лишения свободы. 8 января 1995 года Монсон погиб в автомобильной аварии во время кратковременного отпуска из тюрьмы, возвращаясь в исправительное учреждение.

Клиффорд Этьен

Он прошел путь от талантливого футболиста и заключенного до известного бойца, но снова оказался за решеткой, получив пожизненный срок.

Этьен начал заниматься боксом во время своего первого 10-летнего заключения за вооруженное ограбление и выиграл все 30 официальных боев в тюрьме. После освобождения в 1998 году он снова попал под суд по обвинению в грабеже, угоне автомобиля, похищении людей и стрельбе в полицейских. Сначала ему дали суммарно 160 лет заключения, однако позже срок сократили до 105 лет.

Сонни Листон

В юные годы он неоднократно попадал в полицию – его арестовывали 19 раз за различные преступления, от вооруженного ограбления до нападения на полицейского.

В 1950 году 20-летнего Листона приговорили к пяти годам заключения за ограбление бензоколонки, но через два года он вышел условно-досрочно. Именно в тюрьме штата Миссури, где он отбывал наказание за вооруженное ограбление, Листон начал заниматься боксом, его талант заметил капеллан.

Он умер в конце декабря 1970 года в Лас-Вегасе в возрасте около 38 лет, его тело обнаружила жена лишь через несколько дней после смерти.