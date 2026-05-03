У неволю потрапляли як відомі, так і менш публічні спортсмени. Про це розповість 24 Канал.

Дивіться також Відома співачка може зірвати бій Ф'юрі – Джошуа: з'явилися сенсаційні деталі

Хто з боксерів потрапляв у в'язницю?

  • Айк Ібеабучі

У 1997 році Ібеабучі отримав 120 днів ув'язнення за викрадення 15-річного сина своєї колишньої дівчини: він посадив підлітка в автомобіль і в'їхав у бетонний стовп, внаслідок чого хлопець отримав травми.

Через два роки його звинуватили в сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень трьом дівчатам. Спочатку Ібеабучі пройшов примусове психіатричне лікування, а згодом був засуджений до 20 років ув'язнення. У 2015 році він достроково звільнився.


Айк Ібеабучі / Фото PrizefightingTV

  • Бернард Хопкінс

Хопкінс відкрив для себе пристрасть до боксу під час перебування у в'язниці. У 17 років його засудили до 18 років ув'язнення за десять злочинів, серед яких був озброєний грабіж. Проте вже через п'ять років, у 1988 році, він вийшов на свободу і вирішив залишити минуле позаду. Для цього він обрав бокс. Саме за ґратами Хопкінс серйозно зайнявся спортом і дав собі обіцянку більше ніколи не повертатися до криміналу.


Бернард Хопкінс / Фото Getty Images

  • Карлос Бальдомір

Попри значні досягнення у спорті, останні роки ім'я Бальдоміра переважно асоціюється з резонансним кримінальним скандалом. Після завершення кар'єри його репутація була серйозно підірвана через обвинувачення у тяжких злочинах: у 2016 році колишній чемпіон світу в напівсередній вазі був заарештований, а у 2019 році аргентинський суд засудив його до 18 років ув'язнення за сексуальне насильство над власною донькою.

Карлос Бальдомір / Фото сайт Popular

  • Едвін Валеро

Він був заарештований за підозрою у вбивстві своєї дружини Кароліни. Під час перебування під вартою нібито визнав свою провину, а пізніше з'ясувалося, що раніше він жорстоко поводився з дружиною. Наступного дня Валеро був знайдений повішеним у своїй тюремній камері.

Едвін Валеро / Фото Getty Images

  • Майк Тайсон

У 1991 році, коли Майк Тайсон перебував на вершині своєї кар'єри, його звинуватили у зґвалтуванні "Міс Род-Айленд", яка, за її власним бажанням, прийшла до готельного номера боксера. Тайсон отримав вирок – шість років ув'язнення та чотири роки умовно, але вийшов на свободу вже через три роки і продовжив брати участь у значних поєдинках. Пізніше у нього виникали й інші проблеми із законом, зокрема через побиття та керування автомобілем у нетверезому стані.

Майк Тайсон / Фото Getty Images

  • Двайт Мухаммед Каві

Боксер почав займатися спортом не в дитинстві, а під час відбування покарання у в'язниці штату Нью-Джерсі за збройне пограбування. Вийшовши на свободу у 25 років, він одразу розпочав професійну кар'єру. У неволі спорт став для нього сенсом життя, а після виходу на волю він тренувався у залі Джо Фрейзера та швидко здобув статус професіонала. Боксер пішов із життя 25 липня 2025 року у віці 72 років.

Дуайт Мухаммад Каві / Фото з відкритих джерел

  • Тоні Айала-молодший

Його кар'єра стала однією з найтрагічніших історій "нереалізованого таланту" в історії боксу через серйозні злочини та тривалі терміни ув'язнення.

У 1983 році, перебуваючи на піку слави та готуючись до титульного бою, Айала був заарештований за напад і зґвалтування жінки. Його засудили до 35 років позбавлення волі, з яких він відсидів 16.

Після звільнення у 1999 році він намагався повернутися на ринг. Незважаючи на серію перемог, він знову зіткнувся із законом через порушення умов дострокового звільнення, наркотики та участь у стрілянині, що призвело до нового 10-річного терміну у 2004 році.

Тоні Айала-молодший помер у 2015 році у віці 52 років від передозування наркотиками у спортзалі своєї сім'ї в Сан-Антоніо.

Тоні Айала-молодший / Фото з відкритих джерел

  • Карлос Монсон

У 1988 році його заарештували за вбивство цивільної дружини, Алісії Муніс, яку він задушив і викинув із балкона під час сварки. За цей злочин його засудили до 11 років позбавлення волі. 8 січня 1995 року Монсон загинув у автомобільній аварії під час короткочасної відпустки з в'язниці, повертаючись до виправної установи.

Карлос Монсон / Фото з відкритих джерел

  • Кліффорд Етьен

Він пройшов шлях від талановитого футболіста та в'язня до відомого бійця, але знову опинився за ґратами, отримавши пожиттєвий термін.

Етьєн почав займатися боксом під час свого першого 10-річного ув'язнення за збройне пограбування і виграв усі 30 офіційних боїв у тюрмі. Після звільнення у 1998 році він знову потрапив під суд за звинувачення в грабежі, викраденні автомобіля, викраденні людей та стрільбі у поліцейських. Спочатку йому дали сумарно 160 років ув'язнення, проте пізніше термін скоротили до 105 років.

Кліффорд Етьен / Фото з відкритих джерел

  • Сонні Лістон

У юні роки він неодноразово потрапляв у поліцію – його заарештовували 19 разів за різні злочини, від озброєного пограбування до нападу на поліцейського.

У 1950 році 20-річного Лістона засудили до п'яти років ув'язнення за пограбування бензоколонки, але через два роки він вийшов умовно-достроково. Саме у в'язниці штату Міссурі, де він відбував покарання за збройне пограбування, Лістон почав займатися боксом, його талант помітив капелан.

Сонні Лістон / Фото з відкритих джерел

Він помер наприкінці грудня 1970 року в Лас-Вегасі у віці близько 38 років, його тіло виявила дружина лише через кілька днів після смерті.