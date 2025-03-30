Продолжил серию без поражений: звездный боксер жестко нокаутировал соперника – брутальное видео

Американский боксер Брайан Норман одержал очередную победу. Чемпион мира WBO в полусреднем весе успешно защитил титул, продолжив серию без поражений.

Соперником американца стал Деррик Куэвас. В поединке в Лас-Вегасе Норман досрочно одолел пуэрто-риканского соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Читайте также 47-летний боец "отправил спать" соперника: видео брутального нокаута

Как Норман одолел Куэваса

Поединок между Брайаном Норманом и Дерриком Куэвасом завершился в третьем раунде. Американец доминировал над соперником на протяжении всего противостояния и смог нокаутировать его в третьем раунде.

Таким образом Норман защитил титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе. Интересно, что пояс достался американцу после того, как от него отказался Теренс Кроуфорд.

Нокаут Брайана Нормана: смотрите видео

Напомним, что бой между Брайаном Норманом и Дерриком Куэвасом должен был состояться в 2024 году. Однако поединок был перенесен из-за травмы пуэрто-риканского боксера.