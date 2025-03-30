Суперником американця став Деррік Куевас. У поєдинку в Лас-Вегасі Норман достроково здолав пуерто-риканського суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.
Читайте також 47-річний боєць "відправив спати" суперника: відео брутального нокауту
Як Норман здолав Куеваса
Поєдинок між Браяном Норманом та Дерріком Куевасом завершився у третьому раунді. Американець домінував над суперником уздовж всього протистояння та зміг нокаутувати його в третьому раунді.
Таким чином Норман захистив титул чемпіона світу WBO у напівсередній вазі. Цікаво, що пояс дістався американцю після того, як від нього відмовився Теренс Кроуфорд.
Нокаут Браяна Нормана: дивіться відео
Нагадаємо, що бій між Браяном Норманом та Дерріком Куевасом мав відбутись у 2024 році. Однак поєдинок було перенесено через травму пуерто-риканського боксера.