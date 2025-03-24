47-річний боєць у яскравому стилі здобув чудову перемогу. Колишня зірка UFC достроково здолав суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Happy Punch.

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Ефектна перемога

Раса Хілтон намагався тиснути на безсилого Йоеля Ромеро. Однак кубинський боєць виявився хитрішим за американського опонента.

Колишня зірка UFC підпустив до себе суперника та завдав влучного удару. У підсумку 47-річний Ромеро здолав Хілтона у третьому раунді поєдинку.

Відео нокауту Ромеро:

Раніше Йоель Ромеро виступав в UFC. До цього кубинець займався вільною боротьбою та завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2000 року в австралійському Сіднеї.