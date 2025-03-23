В одному з поєдинків Делвін Блер бився проти Джастіна Волтерса. Протистояння двох американських бійців завершилось за лічені секунди, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Блер зайняв третє місце

Делвін Блер швидко відправив у нокаут свого співвітчизника Джастіна Волтерса. Поєдинок в межах шоу від Bare Knuckle завершився у першому раунді за чотири секунди.

Таким чином нокаут Блера зайняв третє місце серед найшвидших перемог в історії організації.

Відео нокауту Делвіна Блера:

Перше місце серед найшвидших перемог посідає нокаут Джастіна Вотсона. Бійцю вистачило лише 2 секунди та 1 влучний удар, щоб здолати американця Коула Феррелла.